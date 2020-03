News





31/03/2020 |

Tramite Netflix vi mostriamo il poster italiano di Tyler Rake, action movie adrenalinico con Chris Hemsworth protagonista. L'attore è stato diretto dal regista esordiente Sam Hargrave che ha trasformato in pellicola la sceneggiatura di Joe Russo.



All'interno del cast troviamo anche David Harbour e Jay Ali.



Tyler Rake debutterà il 24 aprile su Netflix.



Sinossi di Tyler Rake:

La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.