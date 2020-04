Netflix: ecco le principali uscite di aprile

News





01/04/2020 |

Inizia oggi un nuovo mese per le piattaforme streaming e, come spesso accade, le diverse librerie di film e serie si aggiornano per consegnare nuovi contenuti al pubblico. E cosi tra nuove e vecchie uscite spuntano, tra le altre, pellicole quali The Artist di Michel Hazanavicius, 40 giorni & 40 notti di Michael Lehmann, Deep Impact di Mimi Leder e la commedia Una Notte da Leoni di Todd Phillips.



Inoltre Netflix metterà a disposizione tutta la saga di Arma Letale e tutti e tre i capitoli di The Matrix.



Dal 2 aprile sarà disponibile poi Taxi Driver, il capolavoro di Martin Scorsese.



Tra le serie da segnalare la quarta stagione di La Casa di Carta.