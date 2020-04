Set my heart to five: Edgar Wright ha trovato il suo nuovo progetto

News





01/04/2020 |

Dopo aver terminato le riprese di Last Night in Soho, Edgar Wright ha trovato già il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista dirigerà Set my heart to five, adattamento cinematografico del libro di Simon Stephenson. Lo stesso scrittore si occuperà di realizzare la sceneggiatura.



La produzione è affidata alla Working Title Films e alla Focus Features.



Il libro Set my heart to five è ambientato in un futuro non tanto lontano, il 2054, e racconta di Jared un androide che deciderà di provare le stesse emozioni che provano gli umani. Per riuscirci rintraccerà lo scienziato che lo ha creato con l'obiettivo di cambiare la sua vita.



Altri dettagli sull'evoluzione del progetto non sono stati ancora comunicati.