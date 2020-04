Jonathan Kasdan parla di un possibile sequel di Solo: A Star Wars Story

News





01/04/2020 |

Quanto si espanderà ancora l'universo di Guerre Stellari, vista anche la nascita della piattaforma Disney+? La risposta potrebbe arrivare a breve considerando i molteplici progetti che la Disney sta sviluppando. E restando sul tema, spesso sono proprio i fan a chiedere ai vari artisti coinvolti nei progetti o che hanno lavorato a film del passato alcune informazioni.



Così Jonathan Kasdan, sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story, pellicola diretta da Ron Howard, tramite Twitter ha fornito ad un altro utente un aggiornamento importante sulle indiscrezioni relative ad un possibile sequel del film. Lo sceneggiatore ha smentito la nascita imminente di un progetto simile: "Non credo - ha spiegato Kasdan - che al momento ci sia qualcuno alla ricerca del sequel di Solo. Sarebbe difficile realizzarlo anche per via degli altri progetti che arriveranno su D+ e che non vedo l'ora di vedere".

Kasdan ha regalato anche qualche info sul quinto capitolo di Indiana Jones: "Da tempo il mio lavoro è finito ma sono entusiasta di vedere l'avanzamento del progetto".