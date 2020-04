Michael Caine parla di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan

News

01/04/2020 |

Una delle collaborazioni più longeve nel mondo del cinema è sicuramente quella tra Michael Caine e Christopher Nolan. L'attore ha già recitato in otto film del regista, l'ultimo dei quali, Tenet, che arriverà a settembre.



Caine, in un'intervista al portale The Hindu, ha raccontato alcuni particolari di questa collaborazione: "Ogni film di Nolan in cui sono stato presente ha incassato un miliardo di dollari. Quindi Nolan mi dà una parte nei suoi film anche quando non è prevista, come in Dunkirk dove ero una voce fuori campo".



Su Tenet: "Non ho avuto modo di leggere la sceneggiatura. Ho lavorato una sola giornata e Nolan mi ha dato solo le mie pagine, lui tiene tanto ai segreti. Dopo aver girato la mia scena non mi ha detto nulla".



Christopher Nolan ha scritto anche la sceneggiatura di questo suo nuovo lavoro che vede protagonista John David Washington. All'interno del cast di assoluto spessore troviamo anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy e Kenneth Branagh.



Il film è prodotto da Nolan ed Emma Thomas, con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.



