Minions: The Rise of Gru, Sing 2 e Wicked: la Universal modifica le date d'uscita

02/04/2020 |

La Universal Pictures ha modificato la data di uscita di altre sue pellicole. Minions: The Rise of Gru e Sing 2, infatti, vedranno la luce il 2 luglio 2021 e il 22 dicembre 2021. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda Wicked che, al momento, è stato posticipato ma senza una data sicura.



La scorsa settimana la Universal Pictures, per quanto riguarda il sequel di Minions, aveva annunciato che il tutto sarebbe stato bloccato a causa della chiusura, da parte della Illumination, dei suoi studi in Francia per via del Covid-19.



Minons: The Rise of Gru è diretto da Kyle Balda mentre la regia di Sing 2 è stata affidata a Garth Jennings. Il musical Wicked, invece, verrà realizzato da Stephen Daldry.