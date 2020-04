Stephen Williams dirigerà l'horror movie Dont Go in the Water

News





02/04/2020 |

Stephen Williams, regista di Watchmen, serie tv targata HBO, è stato ingaggiato per dirigere Don’t Go in the Water, horror movie dalla storia originale che sarà sviluppato dalla Universal Pictures.



La sceneggiatura della pellicola sarà scritta da Peter Gaffney anche se i dettagli della trama non sono stati rivelati. Le uniche informazioni ci raccontano che Don’t Go in the Water sarà un monster movie pieno di suspense.



Shawn Levy e Dan Levine produrranno la pellicola per la 21 Laps Entertainment insieme ad Adam Kolbrenner della Lit Entertainment Group. Il cast verrà definito nelle prossime settimane.