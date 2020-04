Wonder Woman: Connie Nielsen parla di un possibile spin-off

News





02/04/2020 |

Connie Nielsen è una di quelle attrici che ha deciso di varcare la porta del mondo cinematografico appartenente ai cinecomic e lo ha fatto unendosi alla DC Comics, precisamente all'interno della saga di Wonder Woman. La star interpreta Hippolyta, personaggio che abbiamo avuto modo di vedere anche in Justice League e che tornerà anche nel sequel Wonder Woman 1984.



In attesa di capire come andrà avanti il franchise, quali saranno gli effetti al botteghino una volta che l'emergenza Covid-19 finirà, la Nielsen ha avuto modo anche di parlare dei suoi progetti futuri ed ha svelato che le piacerebbe lavorare ad uno spin-off dell'universo di Wonder Woman.



La Nielsen - che ha lavorato recentemente all'horror movie Sea Fever - è tornato a lavorare a questo secondo film accanto alla protagonista Gal Gadot e alla regista Patty Jenkins.