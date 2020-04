Black Adam: slittano le riprese del film?

News





Da tempo si aspetta il primo ciak di Black Adam, lo spin-off di Shazam! con protagonista Dwayne Johnson e diretto da Jaume Collet-Serra, ma l'emergenza Covid-19 potrebbe influire negativamente sulla questione. A confermarlo è stato via Instagram proprio l'attore che abbiamo visto recentemente nel sequel di Jumanji che, dopo aver raccontato di essere emozionato per questa pellicola, ha parlato proprio delle riprese: "Avremmo dovuto cominciare in estate, verso il mese di luglio. Vedremo quello che succederà perché sono più sicuro che sia questo il caso".



Dovremo attendere dunque, come normale che sia in questo caso, per capire quello che sarà il futuro non solo di Black Adam ma anche di altre pellicole in lavorazione che sono state costrette a sospendere i lavori in corso. L'emergenza sanitaria ha portato infatti al blocco di tutti i settori e anche quello cinematografico ha deciso di spendere i motori con la speranza che la pandemia possa terminare al più presto.



Momentaneamente l'uscita del cinecomic è prevista per dicembre 2021.