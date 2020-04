Jurassic World: Dominion: Colin Trevorrow prosegue il lavoro da casa

News

02/04/2020 |

Lo smartworking è in atto in gran parte del mondo e anche in quello del cinema c'è chi sta proseguendo da casa il lavoro. Una delle persone in questione è Colin Trevorrow, il regista dell'atteso Jurassic World: Dominion. Trevorrow ha pubblicato via Instagram una foto nella quale vediamo un computer acceso con un'immagine del film (si può notare una persona in bicicletta in una zona che sembra essere distrutta) ed un post: "Lavorando da casa".Attualmente le riprese di Jurassic World: Dominion sono state sospese a causa dell'emergenza Covid-19.Parlando di questo nuovo sequel ricordiamo che al suo interno vedremo tornare, affiancati da. Inoltre nel film faranno capolino anche i protagonisti della trilogia di Jurassic Park: