Bad Boys for Life: ecco la clip con gli errori sul set

03/04/2020 |

La Sony Pictures ha rilasciato una divertente clip di Bad Boys for Life, contenente gli errori sul set. La pellicola segna il ritorno sulle scene del duo Will Smith-Martin Lawrence, gli attori che hanno interpretato nelle prime due pellicole gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett. Il sequel, già disponibile in Digital, arriverà invece in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD dal 21 aprile.



In Bad Boys For Life recitano anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano.



La regia è di Adil El Arbi e Bilall Fallah. La sceneggiatura di questo episodio, la cui trama non è stata ancora rivelata, è stata scritta da Joe Carnahan e Chris Bremner. I produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman e Mike Stenson.