Uncharted: Tom Holland parla del film

03/04/2020 |

Come sappiamo sono diversi i titoli cinematografici tratti da popolari videogiochi uno di questi è sicuramente Uncharted, film attualmente in lavorazione. Il progetto è ufficialmente partito ma l'emergenza Covid-19 ha bloccato tutto, fermando ovviamente la macchina.

A tal proposito dell'argomento ha parlato Tom Holland, uno dei protagonisti del film. Durante una diretta Instagram con Justin Bieber, Holland ha raccontato un particolare: "Abbiamo iniziato a lavorare alla pellicola ma dopo il primo giorno di riprese abbiamo chiuso tutto. Da Berlino, quindi, sono stato costretto a tornare a Londra".



Il film sarà diretto da Ruben Fleischer e vedrà protagonisti proprio Holland e Mark Wahlberg. All'interno del cast troviamo anche Sophia Ali e Tati Gabrielle.



Uncharted racconta la storia di Nathan Drake, un cacciatore di tesori che si ritroverà in giro per il mondo e si imbatterà in vari misteri da svelare.



La sceneggiatura è stata scritta da Rafe Judkins, Art Marcum e Matt Holloway. Charles Roven e Alex Gartner si occuperanno della produzione con la Atlas Entertainment insieme a Avi e Ari Arad della Arad Productions e alla Sony's PlayStation Productions.