Tom Cruise parla del rinvio dell'uscita di Top Gun: Maverick

03/04/2020

Come vi abbiamo già anticipato, a causa dell'emergenza Covid-19, anche l'uscita di Top Gun: Maverick è stato rinviata. Il tanto atteso secondo capitolo non arriverà più nelle sale il prossimo giugno ma debutterà a dicembre. Una decisione, quella della Paramount Pictures, necessaria in questo periodo di profonda crisi sanitaria.



E a commentare l'accaduto ci ha pensato il protagonista, Tom Cruise, che nel film ha ripreso il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell. Tramite il suo account Twitter Cruise ha rilasciato il seguente post: "I know many of you have waited 34 years. Unfortunately, it will be a little longer. Top Gun: Maverick will fly this December. Stay safe, everyone".



Dunque Cruise ha confermato che l'attesa sarà un po' più lunga del previsto e che dicembre sarà il mese che accoglierà il film.