James Gunn svela il nome del suo supereroe preferito

News





03/04/2020 |

Uno dei registi immersi all'interno del mondo dei cinecomic è sicuramente James Gunn che sta letteralmente spaziando tra la Marvel e la DC Comics. Gunn è infatti il regista della saga di Guardiani della Galassia (lavorerà presto anche al terzo film, dopo il successo delle prime due pellicole) ma ha anche finito di girare il reboot di The Suicide Squad.



Ma qual è il personaggio dei fumetti preferito da Gunn? A dichiararlo è stato lo stesso regista nel corso di una Q&A su Twitter con diversi fan. Gunn ha infatti spiegato che il suo personaggio preferito è Superman, spiegando che "rappresenta la creazione per eccellenza del supereroe".



Quello di Superman è stato un personaggio che per diverse volte ha fatto capolino sul grande schermo. L'ultimo attore ad averlo interpretato è stato Henry Cavill.