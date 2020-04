Jurassic World: online una clip motion comic dal titolo Marea Crescente

News





04/04/2020 |

Grazie alla Universal Pictures siamo lieti di mostrarvi una clip motion comic di Jurassic World. Il video non è altro che un fumetto animato nel quale possiamo vedere il Mosasaurus emergere dagli abissi. Il dinosauro in questione lo abbiamo già potuto ammirare all'interno di Jurassic World, il primo capitolo della nuova trilogia.



La saga di Jurassic Park, nata nel 1993, ha ampliato il suo universo con Jurassic World. Attualmente è in lavorazione il terzo film, dal titolo Dominion diretto da Colin Trevorrow. Al momento le riprese della pellicola sono bloccate a causa dell'emergenza Covid-19.



Parlando del cast, all'interno del nuovo film vedremo tornare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.