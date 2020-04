Candyman: il film uscirà a settembre nelle sale

News





04/04/2020 |

Novità in vista per quanto riguarda l'uscita nelle sale cinematografiche di Candyman, pellicola sequel di Candyman - Terrore dietro lo specchio, film di Bernard Rose uscito nel 1992. Lo studio, infatti, ha deciso di posticipare il debutto della pellicola che, negli USA, non avverrà più il 12 giugno ma il 25 settembre.



Questo nuovo capitolo, nato dalla regia di Nia DaCosta ha un cast che comprende Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo. La sceneggiatura è stata scritta da Jordan Peele, anche se al momento non è stata rilasciata la trama.



Il nuovo Candyman è stato definito come un sequel spirituale del film originale con Candyman che ritorna a Chicago dove la leggenda ebbe inizio.



Per la Da Costa si tratta della seconda pellicola da regista in carriera dopo Little Woods.