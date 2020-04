Black Widow: arriverà a novembre il cinecomic con Scarlett Johansson

News





04/04/2020 |

La Marvel, dopo aver cancellato la data di uscita di aprile di Black Widow, ha annunciato quando arriverà la pellicola nelle sale. Il debutto ufficiale, salvo ulteriori variazioni, avverrà il prossimo 6 novembre (almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti). La regia della pellicola, basata sul famoso fumetto, è affidata a Cate Shortland che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Ned Benson.



Protagonista del film è ovviamente Scarlett Johansson, chiamata a riprendere la parte di Vedova Nera. Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour e Ray Winstone sono alcuni degli attori che ritroveremo nella pellicola.



Sinossi di Black Widow:

Nel thriller spionistico ad alto tasso d’azione Black Widow dei Marvel Studios, Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera, affronta le parti più oscure dei recessi della sua anima quando una pericolosa cospirazione insorge ed è legata proprio al suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla pur di eliminarla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni interrotte che si è lasciata alle spalle prima che diventasse un membro degli Avengers.