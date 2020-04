Annunciato lo sceneggiatore del sequel di Ant-Man

News





06/04/2020 |

Jeff Loveness, sceneggiatore della serie Rick and Morty, è stato ingaggiato per scrivere la storia del terzo film del franchise Ant-Man. Il nuovo capitolo, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà tornare dietro la macchina da presa Peyton Reed mentre tra i protagonisti ci saranno ancora Paul Rudd ed Evangeline Lilly, chiamati ad interpretare Scott Lang/Ant-Man e Hope van Dyne/The Wasp. Reed ha già diretto i primi due capitoli.



Non è stato annunciato quando il film entrerà in produzione e non è stata svelata la data di uscita.



Il primo episodio della saga è uscito nel 2015 mentre il secondo nel 2018.