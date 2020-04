Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscirà a novembre 2021

News





06/04/2020 |

Come già sappiamo l'emergenza Covid-19 ha cambiato i piani di diversi studi cinematografici, costretti a modificare la data di uscita di alcune pellicole. Tra i film che hanno subito modifiche troviamo anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sequel la cui regia è stata affidata a Sam Raimi.

Il cinecomic non uscirà più a maggio 2021 ma a novembre dello stesso anno.



In questo nuovo capitolo tornerà Benedict Cumberbatch pronto ad indossare nuovamente i panni di Stephen Strange. Con lui ci saranno anche Benedict Wong e Rachel McAdams.



Il primo Doctor Strange ha incassato nelle sale di tutto il mondo 677 milioni di dollari.