Scott Derrickson e le pellicole al momento ferme: Avremo maggiore qualità

06/04/2020 |

Con un tweet, rilasciato tramite il suo account ufficiale, Scott Derrickson ha parlato del momento che sta vivendo il mondo del cinema, con diverse pellicole rinviate e con gli studi costretti a bloccare l'avvio delle riprese.



"Il rinvio di tutte queste date farà aumentare la qualità - ci sarà più tempo per lo sviluppo di sceneggiature e scenografie" ha scritto Derrickson che poi ha citato anche Blade Runner: "E' ancora così sorprendente perché Ridley Scott e la sua squadra si sono presi un anno di tempo, durante lo sciopero degli attori e del WGA, per perfezionare il tutto".



Poi su Doctor Strange nel multiverso della pazzia di cui è produttore: "Abbiamo rimandato di ben cinque mesi l’uscita di Doctor Strange per riuscire ad avere Benedict Cumberbatch. Se non l’avessimo fatto, non avremmo avuto il tempo necessario a ottenere la sceneggiatura adeguata".