James Gunn parla di Dave Bautista: Ho lottato per averlo in Guardiani della Galassia

News





06/04/2020 |

Come sarebbe stato il franchise di Guardiani della Galassia senza Dave Bautista, l'attore che ha interpretato e che interpreta ancora oggi Drax il Distruttore? Una domanda che non sembra essere mai passata nella mente del regista James Gunn che ha svelato, rispondendo ad un fan su Twitter, di aver fatto di tutto per avere l'oramai ex wrestler nel cast: "Ho dovuto combattere per lui - ed è stata la battaglia più degna che abbia mai combattuto". Gunn ha anche aggiunto: "Mi manchi Dave".

I due - non appena l'emergenza Covid-19 sarà conclusa - si riabbracceranno per Guardiani della Galassia 3, la cui uscita è prevista per il 2021.



Il terzo film - scritto dallo stesso Gunn - vede nel cast, oltre a Bautista, Karen Gillan, Zoe Saldana, Chris Pratt, Elizabeth Debicki, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper e Sean Gunn.