La Universal Pictures trasformerà in un film il romanzo Crave

07/04/2020 |

La Universal Pictures ha acquisito i diritti di Crave, romanzo di Tracy Wolff, con lo scopo di trasformarlo in una pellicola. Lo studio ha deciso, con questa opera, di riaprire le porte del mondo dei vampiri.



Crave, infatti, viene descritto come una storia di vampiri per nuove generazioni, dove una ragazza si ritrova al centro di un conflitto tra diverse fazioni e che si innamora di un principe vampiro.



Al momento il progetto sta muovendo i primi passi e non sono stati annunciati né il produttore, né il regista.