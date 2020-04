Alita: Angelo della Battaglia: Christoph Waltz parla di un possibile sequel

News





08/04/2020 |

Lo scorso anno è uscito nelle sale Alita: Angelo della Battaglia, film di Robert Rodriguez (Sin City: Una Donna per cui Uccidere e Machete Kills) con protagonista Rosa Salazar nella parte di questo particolare cyborg.



In molti si sono chiesti se la pellicola avrà o meno dei sequel in futuro e, anche se in merito non ci sono ancora risposte, uno degli attori presenti nel film, Christoph Waltz, ai microfoni di Collider ha raccontato che lui parteciperebbe volentieri: “Tornerei sicuramente, io amo questo film. Mi è piaciuto lavorarci e ho apprezzato quello che è stato fatto”.



Sul possibile secondo capitolo: “Non so nulla e non ho indizi a riguardo”.



Questa la sinossi di Alita: Angelo della Battaglia:

Ambientato nel 26a secolo, Alita (Rosa Salazar) è cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l'incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.