La Universal Pictures rimanda le uscite delle nuove opere di M. Night Shyamalan

08/04/2020 |

Tempo di restyling di calendario per le varie compagnie cinematografiche alle prese con l’emergenza Covid-19. A causa della pandemia, infatti, anche i cinema e i teatri sono stati costretti a chiudere i battenti e questo ha avuto ripercussioni sulle pellicole. Alcune, quelle in lavorazione, sono state bloccate, altre, già terminate, sono disponibili on-demand.



Tra le pellicole rinviate a data da destinarsi spuntano anche quelle di M. Night Shyamalan, due thriller movie che sarebbero dovuti uscire a febbraio 2021 e a febbraio 2023. Il regista lo scorso anno ha portato nelle sale Glass, terzo film della trilogia che comprende anche Split e Unbreakable - Il predestinato.



Al momento la Universal non ha specificato quando i due film saranno proiettati nelle sale, dunque attendiamo aggiornamenti a riguardo.