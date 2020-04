Un Figlio di Nome Erasmus: ecco la clip DNA

News





08/04/2020 |

In attesa di vederlo on demand dal 12 aprile vi presentiamo una clip di Un Figlio di Nome Erasmus, la commedia tutta italiana firmata Alberto Ferrari. Il regista ha diretto un cast principale che comprende al suo interno Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis. Lo stesso è impreziosito anche dalle presenze di Valentina Corti e Filipa Pinto e con la partecipazione straordinaria di Carol Alt.



La commedia sarà disponibile sulle principali piattaforme di Video on demand: Sky, TimVision, Chili, Google Play, YouTube, Rakuten, Huawy Video e Infinity.



Sinossi di Un Figlio di nome Erasmus:

Quattro amici quarantenni − Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo − vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.