Pupi Avati annuncia che dirigerà un film su Dante

09/04/2020 |

“Tre ore fa, dopo 18 anni, era il 2002 ora siamo nel 2020, attraverso una conferenza skype con Paolo Del Brocco e tutto il board di Rai cinema hanno finalmente dato il via a questo film su Dante che stiamo preparando per i 700 anni della morte che cadranno il 14 settembre, non lo sa ancora nessuno”. Con queste parole, rilasciate a Un giorno da pecora, il regista Pupi Avati ha annunciato il suo prossimo grande progetto cinematografico.



Avati ha anche aggiunto: “L’ho già scritto e lo abbiamo anche già tradotto in inglese. Sarà pronto il 13 settembre del 2021”.



Dopo tantissimi anni, dunque, il regista potrà coronare il sogno di portare Dante al cinema. Il progetto dunque sta muovendo i primi passi e restiamo in attesa di aggiornamenti per capire la data di inizio delle riprese e la composizione del cast.