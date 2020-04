The Others: in lavorazione il remake del film con Nicole Kidman

News





09/04/2020 |

A distanza di quasi 20 anni dall’arrivo nelle sale di The Others, la Sentient Entertainment ha acquisito i diritti della pellicola ed è pronta a sviluppare il suo remake. Renee Tab e Christopher Tuffin della Sentient si occuperanno della produzione con Lucas Akoskin della Aliwen Entertainment.



Diretto da Alejandro Amenábar e con protagonista Nicole Kidman, The Others raccontava la storia di una mamma e dei suoi tre figli che, a causa di una malattia, non potevano essere esposti alla luce solare. La decisione di andare a vivere in una nuova casa coinciderà con l’inizio di strani e terrificanti fenomeni.



La Sentient non ha annunciato che dirigerà la pellicola.