My Spy: uscirà su Amazon Prime Video il film con Dave Bautista

News





09/04/2020 |

Novità in vista per My Spy, action comedy che vede recitare al suo interno Dave Bautista e Chloe Coleman. A causa della situazione generata dall’emergenza Covid-19, il film non arriverà più nelle sale cinematografiche. La STX avrebbe ceduto infatti i diritti di distribuzione ad Amazon Studios che dunque proporrà la pellicola sulla sua piattaforma streaming. Al momento la data dell’arrivo del film non è stata annunciata.



My Spy, la cui uscita nelle sale cinematografiche era stata inizialmente rinviata a novembre, è diretto da Peter Segal ed ha una sceneggiatura scritta da Jon ed Erich Hoeber. La trama racconta di un agente della CIA, interpretato da Bautista, che ha come missione quella di sorvegliare una famiglia e che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni.



La pellicola è prodotta dalla MWM Studios e dalla STX Entertainment.



Vi terremo aggiornati su quando il film sarà disponibile.