Netflix lavorerà al sequel di Atomica Bionda

Da diverso tempo si parla di un possibile sequel di Atomica Bionda, la pellicola con protagonista Charlize Theron. Ed ora sembra che il tutto sia destinato a realizzarsi con Netflix che avrebbe preso in carico il progetto. Stando alle prime informazioni saranno Kelly McCormack e Beth Kono ad occuparsi della produzione attraverso la loro Denver and Delilah Productions. A breve dovrebbero essere annunciati gli sceneggiatori e il nome del regista.



Il premio Oscar, Charlize Theron, dovrebbe tornare a vestire i panni della protagonista.



Il primo film racconta della missione dell'agente dei Servizi Segreti Lorraine Broughton, pronta a tutto pur di portare a termine una missione impossibile. Accanto alla Theron hanno recitato anche James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan e Toby Jones. Regista del film è stato David Leitch, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Sinossi di Atomica Bionda:

Il premio Oscar® Charlize Theron esplode in estate in Atomica Bionda, un thriller di azione a ritmo serrato che segue il più letale assassino della M16 in una città che pullula di rivoluzionari e traditori. Il gioiello della corona dei Servizi Segreti di Sua Maestà, l’Agente Lorraine Broughton (Theron), gioca il suo mix di spionaggio, sensualità e ferocia, pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (James McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.