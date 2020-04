Sonic  Il Film: James Marsden parla della pellicola

News





10/04/2020 |

Negli Stati Uniti Sonic – Il Film è stato un autentico successo. L’adattamento cinematografico dedicato al personaggio dei videogiochi è stato veramente apprezzato dal pubblico e il risultato si è visto al botteghino (146 i milioni incassati).



E di questo exploit ha parlato James Marsden, che nel film si è calato nella parte di Tom Wachowski. Ai microfoni di comicbook ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono veramente felice perché quando si entra su un set e si accetta di lavorare ad un progetto la speranza è che possa avere successo. In questo film c’era un grande regista, una grande sceneggiatura e un grande cast. Stavamo facendo un grande film, ma dovevamo stare attenti in base alla richiesta dei fan. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto e di come siamo stati ripagati”.



L'animation movie è diretto da Jeff Fowler che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Patrick Casey e Josh Miller. Nella versione originale Ben Schwartz presta la voce a Sonic con il cast che è completato dalle presenze di Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough e Debs Howard.



La trama racconta del tentativo di Sonic, questo simpatico e formidabile riccio, e del suo amico Tom di salvare il mondo dalle idee di dominio del Dr. Robotnik.