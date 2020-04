Jurassic World: la motion comic clip Attraversamento Dinosauri

News





Tramite la Universal Pictures ecco a voi un'altra clip motion comic di Jurassic World. Il video non è altro che un fumetto animato nel quale possiamo vedere una famiglia come tante alle prese con i dinosauri.



La saga di Jurassic Park, nata nel 1993, ha ampliato il suo universo con Jurassic World. Attualmente è in lavorazione il terzo film, dal titolo Dominion diretto da Colin Trevorrow. Al momento le riprese della pellicola sono bloccate a causa dell'emergenza Covid-19.



Parlando del cast, all'interno del nuovo film vedremo tornare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.