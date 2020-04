The Batman: quando uscirà il film di Matt Reeves?

News





10/04/2020 |

Tra le pellicole bloccate a causa dell’emergenza Covid-19 spicca anche The Batman, reboot cinematografico dedicato all’Uomo Pipistrello. Ma quando uscirà il cinecomic nelle sale? La Warner Bros. Pictures aveva fissato la data al 25 giugno 2021 e al momento non ha ancora proceduto a modificarla, segno evidente che il tutto è in fase evolutiva.



Intanto il regista Matt Reeves ai microfoni di Deadline ha fatto il punto della situazione: “Non siamo nella fase di editing per quanto riguarda The Batman - ha raccontato -. Ho solo girato un quarto d’ora e sto rivedendo il materiale”.



The Batman vedrà protagonista Robert Pattinson che ha ereditato il costume dell’eroe da Ben Affleck, ultimo attore ad averlo interpretato.



All'interno di questo nuovo capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth.