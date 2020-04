The Forever Purge: questo il titolo del quinto film del franchise

News





11/04/2020 |

La saga di The Purge continuerà a vivere con un nuovo capitolo, il quinto! Ed è stato annunciato che la pellicola si intitolerà The Forever Purge. La regia del nuovo episodio è stata affidata ad Everardo Gout con James DeMonaco, papà del franchise, che ha scritto la sceneggiatura.



La trama di The Forever Purge non è stata ancora rilasciata ma quello che sappiamo è che il film segnerà la chiusura di tutto.



L’opera dovrebbe uscire a luglio ma, vista l’emergenza Covid-19, con tutta probabilità il suo arrivo nelle sale verrà posticipato.



Il cast comprende: Ana de la Reguera, Leven Rambin, Susie Abromeit, Tenoch Huerta, Joshua Dov, Gregory Zaragoza, Sammi Rotibi e Anthony Molinari.