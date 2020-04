Le notti di Salem: Gary Dauberman dirigerà il film

News





11/04/2020 |

Le Notti di Salem, celebre romanzo di Stephen King, diventerà un film. Da tempo si parla del progetto che sarà sviluppato da James Wan ma è fresca la notizia che riguarda invece il nome del regista. Dietro la macchina da presa troveremo Gary Dauberman, già scelto inizialmente per scrivere la sceneggiatura.



La trama del romanzo racconta di Ben Mears, scrittore di successo che, dopo 25 anni, torna nella sua città: Jerusalem's Lot. A distanza di tanti anni dal suo ritorno, però, quello che lo attenderà sarà un qualcosa di inaspettato: gli abitanti sono diventati dei vampiri. Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardanti il cast.



Già in passato il libro venne portato su un set ma non per una pellicola cinematografica. Nel 1979 infatti venne realizzata una serie tv.