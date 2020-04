Jesse Eisenberg pronto per il debutto dietro la macchina da presa

News





14/04/2020 |

Jesse Eisenberg, attore che abbiamo visto recentemente in Zombieland - Doppio Colpo, potrebbe presto debuttare dietro la macchina da presa. La star dovrebbe infatti dirigere When You Finish Saving The World, pellicola che lo vedrà anche protagonista. Con lui reciteranno anche Julianne Moore e Finn Wolfhard. Eisenberg ha anche scritto la sceneggiatura.



Il film, dalle prime indiscrezioni che circolano, racconterà di tre personaggi: Nathan, un padre che cerca di instaurare un rapporto con suo figlio, Rachel, una ragazza alla ricerca di un posto nella società, e Ziggy, un ragazzo alle prese con tanti dubbi legati alla su vita. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Emma Stone sarà una delle produttrici insieme a Dave McCary e alla Moore.