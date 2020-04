Joselu Kosinski parla di un possibile sequel di Tron: Legacy

News





14/04/2020 |

A distanza di 10 anni dall’uscita nelle sale di Tron: Legacy, il regista Joseph Kosinski spera ancora di poter lavorare ad un’eventuale nuovo capitolo. A rivelarlo è stato lui stesso durante un’intervista: “Da quando è uscita la pellicola c’è sempre stato un certo interesse, diciamo delle voci su un possibile secondo film. Molte persone lo richiedono e io credo sia fattibile. Ne vale la pena, almeno la penso così - ha spiegato a comicbook”.



Kosinski ha proseguito: “Ci sono veramente tante idee per questo franchise che ritengo diverso dagli altri ed unico. Immagino ogni film pronto ad essere spinto fino si propri limiti, in tutti i modi possibili”.



In Tron: Legacy recitarono Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner e Michael Sheen.