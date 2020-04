7 Ore per Farti Innamorare: arriva il 20 aprile on demand il film di Giampaolo Morelli

News





15/04/2020 |

7 Ore per Farti Innamorare, prima opera da regista di Giampaolo Morelli, arriverà on demand il prossimo 20 aprile. La pellicola, tramite i produttori Fulvio e Federica Lucisano e il distributore Vision Distribution, aderisce alla campagna #iorestoacasa. Queste le piattaforme che distribuiranno il film: Sky Primafila Premiere, Chili, Infinity, TimVisio e Rakuten TV.

7 Ore per Farti Innamorare è prodotto da Italian International Film ed è basato sul romanzo omonimo scritto dallo stesso Giampaolo Morelli. Lo stesso regista è il protagonista con Serena Rossi e Diana Del Bufalo. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo (The Jackal), Andrea Di Maria, Peppe Iodice e Antonia Truppo.

Sinossi:

Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?