John Krasinski potrebbe dirigere un progetto Marvel?

15/04/2020 |

Forte del successo ottenuto al botteghino con A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, John Krasinski è atteso dall’esame relativo al sequel del film, la cui uscita è stata posticipata a causa dell’emergenza Covid-19. Intanto il regista starebbe pensando ai progetti futuri e c’è chi inizia ad ipotizzare una collaborazione con la Marvel.



La voce arriva dal portale Omega Underground che sottolinea come il regista avrebbe avuto una chiacchierata proprio con la compagnia per alcuni lavori in fase di progettazione. Il sito non ha spiegato quali opere potrebbero essere affidate a Krasinski in caso di trattative tra le parti ma menziona sia la serie tv Young Avengers che il reboot dei Fantastici 4.



In passato il regista e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avevano aperto le porte ad un’eventuale collaborazione.



Sarà arrivato finalmente il momento?