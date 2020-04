Parasite: il prossimo 20 maggio il film arriverà in Home Video

News





15/04/2020 |

Sorpresa della notte degli Oscar 2020, Parasite di Bong Joon-ho è pronto per il debutto in Home Video. La pellicola sarà disponibile in Blu-ray e DVD dal 20 maggio. All’interno della versione “domestica” sarà presente anche il making of del film. La pellicola sarà disponibile anche in lingua italiana.



Parasite ha fatto la storia del cinema internazionale diventando la prima pellicola in lingua straniera a trionfare durante gli Oscar 2020 nella categoria Miglior Film. Il trionfo è arrivato anche per Bong Joon-ho, premiato con la statuetta per la Miglior Regia.