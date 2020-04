Cobra non è: online il poster del film

News





16/04/2020 |

È stato rilasciato il primo poster di Cobra non è, pellicola che segna l’esordio dietro la macchina da presa di Mauro Russo.

Prodotto da Giallo Limone Movie, il film ha un cast che comprende Gianluca Di Gennaro, Denise Capezza, Nicola Nocella, Federico Rosati e Roberto Zibetti. All’interno del lungometraggio ritroveremo anche alcuni artisti della musica italiana quali Elisa, Max Pezzali, Clementino, Tonino Carotone, Il Pancio ed Enzuccio.



La crime-comedy racconta la storia di due rapper, Cobra e Sonny, e del loro tentativo di trovare il successo nel mondo della musica. E per riuscirci proveranno a strappare la collaborazione di un produttore, Lazy B, la cui richiesta economica però li spingerà a chiedere un prestito ad un boss chiamato l’Americano. Per ottenere i soldi, però, i due amici dovranno consegnare una valigetta per conto del criminale...



Cobra non è uscirà il 30 aprile 2020 su Amazon Prime distribuito dalla 102 Distribution.