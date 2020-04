Capone: in rete il trailer internazionale

News





16/04/2020

La Vertical Entertainment ha rilasciato in rete il primo trailer internazionale di Capone, film che, come richiama lo stesso titolo, racconta parte della vita del celebre boss Al Capone. Nei panni del gangster troviamo Tom Hardy, attore che ha radicalmente stravolto il suo aspetto per interpretare il personaggio in questione.



La regia e la sceneggiatura sono di Josh Trank. La storia racconta di Capone, dopo dieci anni trascorsi in prigione, alle prese con la demenza e - come spiega la sinossi - braccato dai demoni del passato.



Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon e Neal Brennan sono gli altri attori che ritroviamo nell’opera che a partire dal 12 maggio sarà on demand grazie alla Vertical Entertainment e alla Redbox Entertainment.