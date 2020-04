Doctor Strange 2: Bruce Campbell pronto a recitare nel film

News





16/04/2020 |

Soltanto ieri è stato annunciato in via ufficiale che Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il secondo e atteso capitolo del franchise Marvel. La notizia è stata commentata non solo dai fan, desiderosi di capire in che modo il papà della saga di Spider-Man approccerà al film ma anche da un attore che con Raimi ha lavorato in una delle trilogie più famose di sempre ovvero la trilogia horror di La Casa. Stiamo parlando di Bruce Campbell che, tramite Twitter, ha scritto, ritwittando un post riguardante il regista, “sicuramente ci dovrà essere QUALCHE personaggio pronto a sfidare il Doctor Strange”.



Una candidatura quasi ufficiale, quindi, quella dell’attore che potrebbe riunirsi con Sam Raimi. Vedremo se il tempo gli darà ragione e se il regista lo sceglierà per qualche ruolo di primo piano.



Doctor Strange in the Multiverse of Madness vede recitare al suo interno Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Rachel McAdams.