Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Brian Dennehy

17/04/2020 |

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brian Dennehy, morto all'età di 82 anni. L'attore ha avuto un'intensa carriera cinematografica, entrando nella memoria del pubblico grazie alla sua interpretazione in Rambo, pellicola di Ted Kotcheff, dove interpretò lo spietato sceriffo William Teasle.



Dennehy ha debuttato nel mondo del cinema nel 1978 recitando in F.I.S.T. di Norman Jewison ma fu con Rambo che la sua carriera cambiò. Dopo il film con protagonista Sylvester Stallone, l'attore recitò in tante altre pellicole come ad esempio Gorky Park, Cocoon - L'energia dell'universo, I gladiatori della strada e Romeo + Giulietta di William Shakespeare. L'ultima sua apparizione cinematografica è stata in Prendimi! di Jeff Tomsic.

Nel 2001 Dennehy vinse il Golden Globe per la sua interpretazione in Death of a Salesman.