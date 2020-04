Jason Momoa parla di Dune, il film di Denis Villeneuve

Jason Momoa, star di Aquaman, pellicola appartenente all'universo dei cinecomic della Warner Bros. Pictures e della DC Comics, ha parlato del progetto cinematografico in cui lo vedremo impegnato. Stiamo parlando di Dune di Denis Villeneuve, pellicola basata sul romanzo di Frank Herbert.



Nel corso di un'intervista rilasciata al The Ellen Show, Momoa ha spiegato di essere felicissimo di far parte di questo progetto: "Parliamo di un qualcosa di veramente grande e non ho mai fatto parte di un progetto simile. Io recito nei panni di Duncan Idaho, una sporta di maestro spadaccino che è anche colui che ha creato il braccio destro di Duke, personaggio interpretato da Oscar Isaac". Momoa ha parlato anche del cast: "Ci sono Javier Bardem, Timothée Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson e Stellan Skarsgård, un cast importante e mi sono sentito così piccolo".



L'adattamento cinematografico del romanzo di Frank Herbert è ambientato in un futuro non troppo lontano e racconta di guerre e tradimenti che avvengono all'interno del pianeta Arrakis. Il primo film venne realizzato da David Lynch nel 1984. Paul Atreides, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Josh Brolin sono gli attori che ritroviamo nel cast



Villenuve, Eric Roth e Jon Spaihts hanno scritto la storia. La produzione è affidata allo stesso Villeneuve, a Mary Parent e Cale Boyter.