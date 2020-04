Spawn: Todd McFarlane parla del nuovo film

News





17/04/2020 |

Da tempo si parla della possibilità di vedere un nuovo film dedicato a Spawn ma ad oggi il motore della macchina che dovrebbe portare ad una sua realizzazione ancora non si è accesso. Il motivo? Lo ha spiegato proprio chi si sta occupando del progetto ovvero Todd McFarlane.



Intervistato da Forbes, il regista ha raccontato alcuni dettagli relativi alla pellicola: "Se ancora non si è mosso niente bisogna dire che in primis la responsabilità è la mia. Ho scritto la prima bozza di sceneggiatura e se fosse stata valida il tutto sarebbe già partito. Aggiungo anche che c'è sempre un po' di timore dal punto di vista finanziario quando una persona presenta il suo progetto d'esordio, ecco perché ho deciso di coinvolgere Jason Blum alla produzione e Jamie Foxx e Jeremy Renner nel cast. Volevo qualità".



McFarlane ha aggiunto: "Voglio che i rischi siano minimi, per questo motivo continuerò ad aggiungere persone di questo tipo".