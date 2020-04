Reed Morano in trattative per dirigere Jennifer Lopez in The Godmother

News





17/04/2020 |

Reed Morano, regista che ha lavorato al film Rhythm Section, è entrata in trattative per dirigere The Godmother. La pellicola, dal genere crime, vedrà protagonista Jennifer Lopez e sarà sviluppata dalla STXfilms.

L'attrice interpreterà la "signora della droga" Griselda Blanco, criminale colombiana, conosciuta con il soprannome The Godmother. La storia segue la vita della Blanco, uccisa nel 2012, che riuscì a prendere il potere scavalcando tutti gli altri boss colombiani, diventando una figura chiave della guerra dell'FBI contro i cocaine cowboy.



La Lopez sarà anche la produttrice con Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina e Julie Yorn. Regina Corrado e Terence Winter hanno scritto la prima bozza di sceneggiatura.