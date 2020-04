Twilight of the Mallrats: Bruce Campbell sarà nel film

News





Negli ultimi giorni Bruce Campbell ha attirato intorno a sé l'attenzione dei fan. L'attore si è infatti candidato per una parte all'interno del secondo capitolo di Doctor Strange, pellicola che vedrà dietro la macchina da presa Sam Raimi. Ora, invece, è notizia che Campbell è entrato a far parte del cast di Twilight of the Mallrats, sequel di Generazione X.



Il progetto è in fase di lavorazione con Kevin Smith impegnato in questi giorni nel buttare giù le prime bozze di sceneggiatura. Campbell nel film interpreterà se stesso e sarà impegnato in una sorta di monologo con il quale dispenserà consigli ai protagonisti.



La commedia romantica Generazione X uscì nelle sale nel 1995 scritta e diretta proprio da Smith e raccontava di due ragazzi, entrambi lasciati dalle loro rispettive fidanzate, che troveranno rifugio all'interno di un centro commerciale.