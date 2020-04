La Universal Pictures adatterà la graphic novel Dan and Sam

News





19/04/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per la Universal Pictures che ha deciso di mettere le mani sulla graphic novel Dan and Sam, fumetto a tinte sovrannaturali realizzato da Mark Watson e Oliver Harud. Hikari, regista che ha diretto 37 Seconds, pellicola premiata al Festival di Berlino, si occuperà della regia. La sceneggiatura, invece, sarà affidata a Molly Smith Metzler.



Il progetto sarà prodotto invece da Marc Platt ed Adam Siegel insieme a Brian Kavanaugh-Jones e Fred Berger.



Il titolo, Dan e Sam, richiama appunto i due protagonisti, un uomo e una donna, una coppia felice distrutta dalla morte di lei a seguito di un incidente. Nonostante la sua scomparsa a Sam viene data l'opportunità, una volta all'anno, di tornare a far visita al suo amato fin quando quest'ultimo non si innamorerà di un'altra donna. La sua nuova vita lo porterà a prendere una decisione difficile.



Rian Cahill sarà il produttore esecutivo.