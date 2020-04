James Gunn conferma che la data di The Suicide Squad non è stata modificata

News





19/04/2020 |

Da tempo si parla di quello che sarà il futuro di The Suicide Squad, il reboot cinematografico in lavorazione presso la Warner Bros. Pictures. Il suo regista James Gunn è stato protagonista di un botta e risposta con in fan su Instagram dove ha comunicato che la data di uscita del cinecomic, fissata ad agosto 2021, non è stata modificata dalla produzione.



Queste le parole di Gunn: "Al momento - ha spiegato il regista - non c'è ragione per spostare la data d'uscita del film. Stiamo rispettando, a tratti anche in anticipo, sul programma. Siamo stati estremamente fortunati con le riprese e ad impostare l'editing direttamente dalle nostre case prima della quarantena".



Le riprese di The Suicide Squad sono terminate verso la fine di febbraio, dunque la pellicola si trova attualmente nella fase di post-produzione.



All'interno di questo nuovo film/reboot troviamo alcuni degli attori del primo Suicide Squad: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Il resto del cast comprende: David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.