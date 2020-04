Darren Aronofsky parla del suo possibile film su Batman: Mi sarebbe piaciuto dirigere Joaquin Phoenix

News





Esattamente 20 anni fa uscì nelle sale Requiem for a Dream, drama movie di Darren Aronofsky basato sull'omonimo romanzo di Hubert Selby e con protagonisti Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Wayans. Per il regista fu il secondo film in carriera ed il lavoro svolto, di assoluto prestigio, lo portò a ricevere l'opportunità di avvicinarsi ad uno dei film di punta della Warner Bros. Pictures: Batman.



Come rivelato ad Empire proprio da Aronofsky, nei primi mesi del 2000 il regista fu coinvolto nella possibilità di creare un nuovo progetto sull'Uomo Pipistrello. Il tutto però non andò avanti a causa di alcune divergenze, una delle quali riguardava il protagonista: "Lo studio voleva Freddie Prinze Jr mentre io volevo Joaquin Phoenix. Allora ricordo di aver pensato 'qui vogliamo fare due film diversi'. Questa è stata la vera storia. Il Batman che io avevo scritto era sicuramente un Batman diverso rispetto a quello che poi hanno realizzato".



Una storia molto particolare quella raccontata da Aronofsky, considerando che ben 19 anni dopo in qualche modo Joaquin Phoenix riuscì in qualche modo ad entrare nel mondo di Batman, anche se per una via diversa, recitando nei panni del perfido Joker nell'adattamento di Todd Phillips. L'interpretazione ha portato Phoenix a ritirare il Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista.